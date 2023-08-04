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В телеграм-канале Shot появилось видео уничтожения одного из безэкипажных катеров ВСУ, атаковавших военно-морскую базу в Новороссийске 4 августа.

Ликвидация водной цели сопровождалась мощным взрывом, прогремевшим примерно в 5:10. Из-за него сработала сигнализация на автомобилях в близлежащих районах, многие жители Новороссийска проснулись от сильного грохота.

Информация о взрывах в акватории села Мысхако и самого Новороссийска уже подтверждена Минобороны и губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Глава региона заявил, что разрушений и пострадавших нет, катера противника уничтожены на удалении от берега. Всего целей было две, обе успешно уничтожены.

Стоит напомнить, что на днях неподалеку от Новороссийска был замечен американский разведывательный дрон RQ-4 Global Hawk. Не исключено, что он искал цели для очередной террористической атаки ВСУ.

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