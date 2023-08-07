Первый тизер нового комедийного сериала «Кибердеревня» от платформы «Кинопоиск» появился на YouTube. Сюжет сериала оригинален и представляет собой историю фермеров, отправившихся на Марс с намерением основать кибердеревню. В сюжете фермер
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Первый тизер нового комедийного сериала «Кибердеревня» от платформы «Кинопоиск» появился на YouTube. Сюжет сериала оригинален и представляет собой историю фермеров, отправившихся на Марс с намерением основать кибердеревню.

В сюжете фермер активно ведет свою деятельность в уникальной кибердеревне на Марсе, но его планы находятся под угрозой, когда глава масштабной корпорации появляется с планами по строительству завода. Согласно обещаниям создателей, «Кибердеревня» обещает стать захватывающим комедийным блокбастером, с большим количеством юмора, и, вдобавок, расскажет историю перевоспитания и представит гипотетическое будущее России.

Сериал «Кибердеревня» включает десять эпизодов. Отмечается, что этот проект будет расширять вселенную, начатую на YouTube-канале birchpunk. За режиссуру проекта отвечает Сергей Васильев, который также принимал участие в создании оригинальных видеороликов. Каждая серия предложит зрителям уникальную локацию, и в целом в сериале будут представлены более ста роботов и дронов, пятьдесят разновидностей космической техники и десять новых миров.

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