В подмосковном городе Раменское во время полета на воздушном шаре в небе случилось чрезвычайное происшествие, в результате которого женщина получила ожоги. О произошедшем инциденте сообщает Телеграм-канал 112.

Сообщается, что супружеская пара решила отпраздновать 55-летние мужа совместным полетом на воздушном шаре. Для этих целей пара арендовала воздушный шар вместе с инструктором, который управлял им. Однако во время полета от горелки оторвался шланг с топливом из-за чего на женщине мгновенно воспламенилась одежда.

При этом женщине пришлось терпеть боль от серьезных ожогов все время пока инструктор пытался приземлить воздушный шар на землю. В результате праздничной прогулки на шаре оба супруга были госпитализированы с ожогами разной степени тяжести. 32% тела женщины получили ожоги, у нее пострадали голова, лицо, шея, руки, бедра и голени. Мужчина также получил ожоги, однако более подробной информации о его состоянии не поступало.