В ночь на пятое августа в Керченском проливе прогремело несколько взрывов. После этого очевидцы сняли вид на Крымский мост с набережной города Керчь и опубликовали ролик в Сети.

Автор опубликованного видео прогуливается по керченской набережной и показывает вид на Крымский. По его словам, он услышал громкие звуки взрывов, однако ничего необычного после этого не произошло. Как можно увидеть на опубликованном ролике, подсветка главной арки Крымского моста была отключена, однако фонари, подсвечивающие автомобильную дорогу, работают исправно.

Также автор ролика подчеркнул, что на набережной Керчи вполне спокойно и не наблюдается толпы зевак, которая обычно собирается после различных громких инцидентов на Крымском мосту.

Напомним, что по информации, озвученной главой общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым, подсветка главной арки Крымского моста была отключена из соображений безопасности.