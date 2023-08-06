В Донбассе может начаться контрнаступление российских войск. Такую вероятность не исключил обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Об этом сообщает РИА “Новости”.

Экс рассказал, что недавно ВСУ разместили множество элитных бригад морской пехоты на линии соприкосновения с российскими войсками в Донбассе. По мнению обозревателя, со временем армия РФ измотает украинский военный спецназ, и он будет вынужден отступить для перегруппировки. Когда это произойдёт, на место элитных войск придут менее подготовленные подразделения. Вероятно, такой ситуацией смогут воспользоваться российские бойцы, которые начнут контрнаступление – предположил журналист.

Переброска элитный частей в Донбасс, по словам обозревателя Forbes, произошла в рамках украинского контрнаступления. Оно идёт уже больше двух месяцев, но ощутимых успехов Киеву не приносит.