Часть предоставленной ВСУ западной военной техники не предназначена для полномасштабных боевых действий, а инструкторы стран НАТО плохо представляют себе, как действует российская армия. Такие жалобы всё чаще можно услышать от
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Часть предоставленной ВСУ западной военной техники не предназначена для полномасштабных боевых действий, а инструкторы стран НАТО плохо представляют себе, как действует российская армия. Такие жалобы всё чаще можно услышать от бойцов ВСУ – сообщает РИА “Новости” со ссылкой на The New York Times (NYT).

По словам военнослужащих украинской армии, с которым пообщались журналисты, обучение военных ВСУ в странах Североатлантического блока было слишком коротким и не особо качественным – инструкторы НАТО хорошо разбираются, как воевать в Афганистане и Ираке, но плохо представляют, как действует российская армия.

Помимо этого, военные ВСУ указывают, что некоторые образцы бронетехники, которые страны Запада передают украинской армии, не предназначены для того, чтобы противостоять ВС РФ. Дело в том, что некоторая переданная техника изготавливалась для подавления беспорядков и восстаний, а не для ведения полномасштабных боевых действий.

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