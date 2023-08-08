Вашингтон должен готовиться жить в таком мире, где нет доминирования США. Даже ключевые партнёры Соединённых Штатов предпочитают вести собственную политику и развивать отношения с конкурентами Америки. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

В статье американского издания приводятся в пример Объединённые Арабские Эмираты. Эта богатая нефтью страна считается одним из ключевых ближневосточных партнёров США. Но при этом в действиях главы ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна всё больше просматривается ориентация страны на Россию и Китай. В частности, шейх дважды за год приезжал в Россию для встречи с Владимиром Путиным, а с Китаем ОАЭ планируют проводить совместные учения.

NYT также отмечает, что Вашингтону в своё время не удалось убедить Абу-Даби ограничить военные связи с Пекином и присоединиться к санкциям против Москвы.