Вашингтон должен готовиться жить в таком мире, где нет доминирования США. Даже ключевые партнёры Соединённых Штатов предпочитают вести собственную политику и развивать отношения с конкурентами Америки. Об этом пишет издание
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Вашингтон должен готовиться жить в таком мире, где нет доминирования США. Даже ключевые партнёры Соединённых Штатов предпочитают вести собственную политику и развивать отношения с конкурентами Америки. Об этом пишет издание The New York Times (NYT).

В статье американского издания приводятся в пример Объединённые Арабские Эмираты. Эта богатая нефтью страна считается одним из ключевых ближневосточных партнёров США. Но при этом в действиях главы ОАЭ шейха Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна всё больше просматривается ориентация страны на Россию и Китай. В частности, шейх дважды за год приезжал в Россию для встречи с Владимиром Путиным, а с Китаем ОАЭ планируют проводить совместные учения.

NYT также отмечает, что Вашингтону в своё время не удалось убедить Абу-Даби ограничить военные связи с Пекином и присоединиться к санкциям против Москвы.

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