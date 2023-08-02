Готовясь к контрнаступлению Украины, ВС России инновационным способом разместили мины, что позволило существенно замедлить продвижение противника.

Издание New York Times приводит мнение представителя Института внешнеполитических исследований в США Роба Ли, заявившего, что подобного подхода к минным заграждениям до сих пор никто не видел. Именно мины уничтожили сотни единиц бронетехники ВСУ, а также снизили темпы их контратакующих действий.

Отсутствие у Киева достаточно количества техники для разминирования, а также инновационный подход России превратили минные поля в сложнейшие препятствия, которые ВСУ не в состоянии преодолеть до сих пор, передает РИА Новости.

Напомним, контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Подразделения боевиков пошли в атаку на Артемовском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях, но были отброшены, не сумев за два месяца добиться хоть каких-то значимых успехов.