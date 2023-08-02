Строительство терминала для сжиженного природного газа (СПГ) в Германии приостановлено из-за бомб Первой и Второй мировых войн. Об этом американскому изданию The New York Times рассказал исполнительный директор компании SeaTerra Дитер Гульдин.

Его компания занимается поиском и обезвреживанием боеприпасов. По словам Гульдина, на месте строительства терминала найдено до 200 мин, гранат, снарядов и бомб производства не только Германии, но и Франции, Голландии и Великобритании.

«Мы нашли все виды боеприпасов: немецкие, из Великобритании, Нидерландов, Франции, разных типов», – сообщил источник.

Он также отметил, что примерно 30 боезарядов не подлежат транспортировке, их необходимо взрывать на месте.

Порт Вильгельмсхафен, в котором ведется строительство, называют «свалкой неиспользованных бомб». В годы Второй мировой он был базой немецкого боевого флота, которая регулярно подвергалась бомбардировкам со стороны Англии и США.