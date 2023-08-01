Минные поля, которые разместила российская армия на пути идущих в контрнаступление войск ВСУ, оказались для украинцев сложной преградой. Об этом со ссылкой на экспертов пишет New York Times (NYT) – передаёт РИА “Новости”.

По мнению опрошенных американским изданием специалистов, ВСУ оказались не готовы к тому, что подъезды к российским позициям будут обильно усеяны минами. По данным аналитиков, украинская армия сейчас испытывает дефицит спецоборудования для разминирования. Контрнаступление привело лишь к серьёзным потерям ВСУ, но не к успехам на поле боя – делают заключение эксперты. Они же отмечают, что российская сторона разместила мины “инновационным способом”.

Контрнаступление ВСУ, по данным российских властей, началось 4 июня. Однако за 2 месяца украинская армия не добилась практически никаких результатов, понеся при этом значительные потери в технике (преимущественно предоставленной Западом) и живой силе.