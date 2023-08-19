Лишние килограммы сильно бьют по всему организму в целом. Но пять внутренних органов страдают от них больше всего, сообщила нутрициолог Джулия Кребель.

Ожирение провоцирует жировой гепатоз печени, который со временем способен развиться до цирроза или даже онкологического заболевания. И все это даже без употребления алкоголя.

Кроме того, лишний вес заставляет сердце работать на износ, чтобы обслужить жировые отложения. Это проводит к повышению давления, аритмии, может вызвать сердечную недостаточность.

Лишний жир заставляет постоянно трудиться поджелудочную железу, которая начинает вырабатывать больше инсулина. В результате у человека развивается диабет 2 типа.

Также избыточный вес дает сильную нагрузку на позвоночник и суставы, уменьшает объем легких, что приводит к проблемам с дыханием.

Нутрициолог и фитнес-тренер объяснила, что избавиться от лишнего веса можно посредством физической активности и перехода на правильное питание.