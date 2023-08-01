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Группа американских ученых из Техасского университета провела эксперимент, в результате которого выяснила пользу от ежедневного употребления человеком орехов пекан. Результаты исследования, опубликованные в журнале Nutrients, показали, что употребление орехов данного вида помогает предотвратить развитие сахарного диабета, жировой болезни печени и обычного ожирения.

В эксперименте ученые использовали мышиную модель, когда одна группа грызунов употребляла в пищу орехи пекан вместе с обычной пищей, вторая группа ела обычную еду, а две оставшиеся группы употребляли корм с высоким содержанием жиров на протяжении 12 недель.

Оказалось, что регулярное употребление в пищу орехов пекан способствует увеличению расхода энергии, уменьшению воспалительных процессов и дисбактериоза в организме. Также поедание орехов положительно сказывается на метаболизме печени и скелетных мышцах.

При этом, чтобы взрослый человек смог ощутить положительный эффект для своего организма от орехов пекан, необходимо съедать от 22 до 38 штук в день. Однако ученые предупреждают, что при введении данных орехов в свой рацион следует обратить пристальное внимание на общую калорийность своего рациона.

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