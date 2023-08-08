Мятежные военные в Нигере осознают, что страна может утратить суверенитет, если на её территории окажутся бойцы ЧВК “Вагнер”. Об этом заявила исполняющая обязанности государственного секретаря США Виктория Нуланд после встречи
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Мятежные военные в Нигере осознают, что страна может утратить суверенитет, если на её территории окажутся бойцы ЧВК “Вагнер”. Об этом заявила исполняющая обязанности государственного секретаря США Виктория Нуланд после встречи с представителями мятежников, захватившими власть в Нигере. Об этом пишет “Коммерсантъ” со ссылкой на AFP.

Ранее в прессе появлялась информация, что мятежные военные Нигера уже ведут переговоры с ЧВК “Вагнер” о присутствии в стране и поддержке. Впрочем часть нигерийских политиков, поддерживающих захваченного президента и сейчас находящиеся за пределами Африки, утверждают, что присутствие бойцов ЧВК “Вагнер” невозможно. Они могут попасть в Нигер с территории Мали, где находятся по приглашению местных властей, однако для этого им придётся прорваться через исламские группировки, что сделать крайне тяжело.

Тем не менее пока нигерийские мятежники не готовы отказаться о планов призвать “вагнеровцев”. Нуланд отметила, что захватившие власть в стране военные осознают, что идут на серьёзный риск, приглашая в страну бойцов ЧВК.

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