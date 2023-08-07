“Переговоры откровенные и временами очень трудные”. Так прокомментировала встречу с мятежниками в Нигере исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters. Представительница американских
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“Переговоры откровенные и временами очень трудные”. Так прокомментировала встречу с мятежниками в Нигере исполняющая обязанности замгоссекретаря США Виктория Нуланд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Представительница американских властей не смогла поговорить ни с отстранённым и задержанным мятежниками президентом Мохамедом Базумом, ни с генералом Абдурахманом Тчиани, который возглавляет Национальный совет спасения родины – правящий орган мятежников. Тем не менее Нуланд удалось пообщаться с главной оборонного ведомства Нигера.

И.о. заместителя государственного секретаря не вдавалась в подробности переговоров. Однако она сообщила, что мятежники отказались “восстановить демократический порядок”. При этом чиновница дала понять, что это может повлечь за собой серьёзные осложнения отношений с США.

Мятежные военные взяли власть в свою руки в Нигере в конце июля. Ранее эксперты полагали, что на переворот могут резко отреагировать США и Франция – государства, у которых есть свои интересы в регионе Сахель. Однако представители западных государств заявили, что пока не планируют военных интервенций.

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