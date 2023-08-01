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Согласно информации, опубликованной средствами массовой информации в США со ссылкой на данные одной из компаний добывающей отрасли, на территории штата Вайоминг было обнаружено новое месторождение с залежами редкоземельных элементов.

В настоящий момент руководство данной коммерческой компании оформляет заявку для аренды земельных участков, на территории которых были обнаружены новые месторождения. Согласно проведенному исследованию по заказу добывающей компании в образцах XRF было обнаружено высокое содержание иттрия, неодима и празеодима.

Стоит отметить, что в экономическом противостоянии США и КНР самым слабым звеном является большая зависимость американских компаний от поставок редкоземельных элементов из Китая. В случае прекращения отгрузки данного сырья из Китая в США американской экономике будет нанесен сильнейший удар.

Поэтому большое количество частных компаний в штатах получили государственную поддержку для поиска и разработки новых месторождений с полезными ископаемыми на территории Америки. Подобные месторождения уже были обнаружены на территории Аляски и Техаса.

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