Согласно информации, опубликованной средствами массовой информации в США со ссылкой на данные одной из компаний добывающей отрасли, на территории штата Вайоминг было обнаружено новое месторождение с залежами редкоземельных элементов.

В настоящий момент руководство данной коммерческой компании оформляет заявку для аренды земельных участков, на территории которых были обнаружены новые месторождения. Согласно проведенному исследованию по заказу добывающей компании в образцах XRF было обнаружено высокое содержание иттрия, неодима и празеодима.

Стоит отметить, что в экономическом противостоянии США и КНР самым слабым звеном является большая зависимость американских компаний от поставок редкоземельных элементов из Китая. В случае прекращения отгрузки данного сырья из Китая в США американской экономике будет нанесен сильнейший удар.

Поэтому большое количество частных компаний в штатах получили государственную поддержку для поиска и разработки новых месторождений с полезными ископаемыми на территории Америки. Подобные месторождения уже были обнаружены на территории Аляски и Техаса.