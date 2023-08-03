На Купянском направлении противник пришел в бешенство из-за новой тактики российских танкистов, которые стали настоящей грозой для украинских боевиков. Противник каждую секунду опасается удара со стороны российских танкистов, огневые позиции которых он попросту не может вычислить. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

На Запорожском направлении героический экипаж российского танка «Алеша», уничтоживший в одиночку колонну бронетехники ВС Украины, уже стал притчей во языцех для украинских боевиков. Однако на Купянском направлении российские танкисты также держат в страхе противника нанося ему эффективное огневое поражение вне зоны досягаемости ответного огня.

Определенные тактические приемы и хитрости позволяют российским танкам уничтожать противника, тем самым обеспечивая огневую поддержку подразделениям пехоты, которые заходят на позиции противника, выбивая его из хорошо укрепленных опорных пунктов.