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На Купянском направлении противник пришел в бешенство из-за новой тактики российских танкистов, которые стали настоящей грозой для украинских боевиков. Противник каждую секунду опасается удара со стороны российских танкистов, огневые позиции которых он попросту не может вычислить. Об этом в своем материале сообщает «Царьград».

На Запорожском направлении героический экипаж российского танка «Алеша», уничтоживший в одиночку колонну бронетехники ВС Украины, уже стал притчей во языцех для украинских боевиков. Однако на Купянском направлении российские танкисты также держат в страхе противника нанося ему эффективное огневое поражение вне зоны досягаемости ответного огня.

Определенные тактические приемы и хитрости позволяют российским танкам уничтожать противника, тем самым обеспечивая огневую поддержку подразделениям пехоты, которые заходят на позиции противника, выбивая его из хорошо укрепленных опорных пунктов.

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