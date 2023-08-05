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На российском гражданском танкере, пострадавшем от атаки украинского надводного беспилотника, находится 11 человек. Все они остались на судне, снимать никого не пришлось, погибших нет. Некоторые члены экипажа получили порезы из-за вылетевших иллюминаторов, рассказали в Морском спасательно-координационном центре в Новороссийске.

Также отмечается, что в результате атаки было повреждено машинное отделение судна. Разлив топлива не зафиксирован.

Владимир Рогов, возглавляющий движение “Мы вместе с Россией”, заявил, что Киев вновь попытался атаковать Крымский мост безэкипажными катерами. Однако все три беспилотника уничтожили российские ВС, передает ТАСС.

5 августа также сообщалось, что по Крымскому мосту приостановили движение автомобильного транспорта в связи с угрозой нападения ВСУ.

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