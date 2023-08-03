Художник Никас Сафронов, который дружил с умершей 3 августа актрисой Ириной Мирошниченко, рассказал, что последним ее желанием был выход на экраны продолжения фильма «Зимняя вишня».

Известный художник в беседе с журналистами «МК» сообщил, что актриса снялась в новой картине несколько лет назад. Но завершить съемки не удалось, а потом не стало и режиссера Игоря Масленникова.

“Но Ира очень хотела, чтобы картина вышла на экраны — это было её мечтой. Переживала, что этого до сих пор не случилось”, – пояснил он.

Сафронов отметил, что все еще надеется на выполнение последнего желания Мирошниченко. Она очень переживала, что фильм так и не вышел на экраны, но вполне можно было выпустить его, чтобы зрители в очередной раз испытали восхищение от игры талантливой российской актрисы.