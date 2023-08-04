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Возникновение вздрагиваний при засыпании может указывать на возможное наличие онкологических заболеваний, эпилепсии или синдрома навязчивых движений у человека. Об этом рассказала врач-невролог Олеся Богомолова в беседе с «Москвой 24».

Специалист отметила, что практически каждый человек время от времени может ощущать при засыпании резкий подергивающий толчок в своем теле, феномен, который врачи охарактеризовали как доброкачественную миоклонию.

Эксперт подчеркивает, что следует обращаться к неврологу, если вздрагивания при засыпании выражены интенсивно или возникли внезапно. Тревожным фактором является и наличие других неврологических симптомов, таких как расстройство речи, движений, чувствительности, памяти или изменения состояния сознания.

Врач рекомендует записаться на консультацию к специалисту, если у человека ощущается общая вялость, астения и если у него регулярно повышается температура тела.

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