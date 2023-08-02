2 августа в России отмечается День воздушно-десантных войск. Именно они начали специальную военную операцию на Украины, блестяще проведя сложнейшую операцию по установлению контроля на аэродроме в Гостомеле под Киевом, сообщило РИА Новости.

Высадка десанта застала врасплох боевиков ВСУ, которые не ожидали появления российских подразделений так близко к столице. В результате боя было сразу уничтожено не менее 200 военнослужащих ВСУ.

Сегодня десантники участвуют в боевых действиях на всех участках фронта. Они не только обороняют занятые позиции и отвоевывают новые, но еще и успешно тестируют новейшие виды вооружений. Так, именно подразделения ВДВ стали первыми задействовать барражирующие боеприпасы «Ланцет», которые наводят ужас на украинские механизированные батареи.

Десантники также успешно действуют в Херсоне, в районе Антоновского моста. Они предпринимают все необходимые меры, чтобы не дать боевикам ВСУ форсировать Днепр, задействуют беспилотные аппараты и быстроходные речные катера, чтобы своевременно обнаруживать и уничтожать противника.

Подразделения ВДВ применяют специально для них разработанные виды техники и вооружений. Это и БМД-4 с уникальным модулем-башей «Бахча-У», и БТР-МДМ «Ракушка», 120-миллиметровые самоходные артиллерийские установки «Нона-СМ». Также они активно используют и пехотные БТР, БМП и другие виды техники. Десантники ежедневно оправдывают свой статус лучших из лучших в российской армии и девиз «Никто, кроме нас».