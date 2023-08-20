Группа исследователей из Северо-Западного медицинского университета в США выявили механизм возникновения у больных ВИЧ деменции. Результаты своей научной работы ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа способен проникать в центральную нервную систему, а не только становиться причиной развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). При этом нейровегетативное состояние отмечается примерно у 80% больных ВИЧ. Ученые предполагали, что причина развития осложнений заключается в повреждении микроглии и макрофагов, однако точного механизма выявить не могли.

Новое исследование американских ученых показало, что вирус обрабатывает белок-предшественник амилоида (APP) при помощи изменения мультивезикулярных тельцах (MVP), принимающих активное участие в репликации ВИЧ первого типа. Вирус нарушает перенос MVP из лизосом в экзоцитарные пути, что приводит к быстрому распространению ВИЧ по всему организму. При этом процессе также отмечается рост секреции бета-амилоида, который ученые ассоциируют с развитием деменции.