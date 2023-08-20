Группа исследователей из Северо-Западного медицинского университета в США выявили механизм возникновения у больных ВИЧ деменции. Результаты своей научной работы ученые опубликовали в журнале Nature Communications. Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) первого
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Группа исследователей из Северо-Западного медицинского университета в США выявили механизм возникновения у больных ВИЧ деменции. Результаты своей научной работы ученые опубликовали в журнале Nature Communications.

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) первого типа способен проникать в центральную нервную систему, а не только становиться причиной развития синдрома приобретенного иммунодефицита (СПИД). При этом нейровегетативное состояние отмечается примерно у 80% больных ВИЧ. Ученые предполагали, что причина развития осложнений заключается в повреждении микроглии и макрофагов, однако точного механизма выявить не могли.

Новое исследование американских ученых показало, что вирус обрабатывает белок-предшественник амилоида (APP) при помощи изменения мультивезикулярных тельцах (MVP), принимающих активное участие в репликации ВИЧ первого типа. Вирус нарушает перенос MVP из лизосом в экзоцитарные пути, что приводит к быстрому распространению ВИЧ по всему организму. При этом процессе также отмечается рост секреции бета-амилоида, который ученые ассоциируют с развитием деменции.

Вам может понравиться
Украинские средства массовой информации со ссылкой на чиновников и генералов ВСУ пытаются убедить свое общество в успешности широкомасштабного контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако западные эксперты оценивают результаты двухмесячного

СП: в битве за Работино победу одержат «Герани» и «Краснополи» российской армии

Украинские средства массовой информации со ссылкой на чиновников и генералов ВСУ пытаются убедить свое общество в успешности широкомасштабного контрнаступления на Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Однако западные эксперты оценивают результаты двухмесячного
Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK

Туристы заказали сок и закуски в кафе Греции и получили счет на 711 евро

Туристы, пребывая на греческом курорте Миконос, выразили недовольство из-за завышенных цен в местных кафе. Своим мнением они поделились в издании Bristol Life. Особенно много негативных отзывов было о кафе DK
Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ планирует в 2024 году существенно нарастить производство. Инсайдерскую информацию опубликовали в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Руководство компании поставило задачу увеличить количество собранных

АвтоВАЗ запланировал рост производства на 2024 год: сборку Lada Vesta NG увеличат в два раза

Отечественный производитель легковых автомобилей АвтоВАЗ планирует в 2024 году существенно нарастить производство. Инсайдерскую информацию опубликовали в группе «Нетипичный АвтоВАЗ» в социальной сети «ВКонтакте». Руководство компании поставило задачу увеличить количество собранных