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К 1 сентября текущего года российское правительство может утвердить национальный проект по развитию отечественной беспилотной авиации. Об этом первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал в Новосибирске во время интенсива «Архипелаг-2023».

Он отметил, что проект состоит из пяти основных частей, среди которых получение и сбор информации о спросе на беспилотные аппараты, их производство, постоянные исследования для дальнейшего развития сферы, подготовка квалифицированных кадров и регулирование области деятельности законодательством РФ.

«Прекрасно понимаю, что производителю нужно создать гарантированный спрос, и основа этого спроса – государственный гражданский заказ, прежде всего, со стороны федеральных органов исполнительной власти и компаний с государственным участием, которые так или иначе подчиняются, подведомственны этим органам, второе – со стороны субъектов Российской Федерации», – подчеркнул Белоусов.

Он также добавил, что к концу года планируется консолидировать спрос за счет действий ГТЛК, а также за счет сезонных изменений, в которых одну из главных ролей сыграют сельскохозяйственные дроны и аппараты для мониторинга лесов, обнаружения и ликвидации пожаров и прочие.

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