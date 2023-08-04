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В преддверии празднования дня ВВС Украины Национальный банк страны выпустил монету, на которой изображен зенитно-ракетный комплекс Patriot производства США. Об этом сообщает Нацбанк Украины на официальном сайте учреждения.

Сообщается, что на новой монете номиналом 10 гривен впервые в истории создания украинских памятных монет будет изображено вооружение иностранного производства. По своим характеристикам монета полностью соответствует 10 гривнам образца 2018 года со стороны аверса, при этом на ее реверсе на фоне стилизованного радара изображен зенитно-ракетный комплекс Patriot.

По информации Нацбанка Украины, в наличный оборот новые памятные монеты начнут поступать, начиная с 4 августа. Всего будет отчеканено примерно 10 миллионов монет номиналом 10 гривен с изображением ЗРК Patroit. Материал монеты – это сплав на основе цинка с никелевым покрытием. При этом ее масса составляет 6,4 грамма.

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