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Заслуженная артистка РСФСР Наталия Аринбасарова поделилась своими воспоминаниями о своем первом муже – кинорежиссере Андрее Кончаловском. По ее словам, несмотря на любовь между ними, во время съемочного процесса он был очень строг. Об этом сообщает издание News.ru.

Аринбасарова рассказала, что во время работы над фильмом «Первый учитель» Кончаловский строго следил за питанием актрисы. Он запрещал жене даже маленький кусочек лишнего. Андрей постоянно отбирал еду у Наталии, так как ему казалось, что она набирает в весе, и из-за этого ее лицо становилось полнее.

Режиссер был уверен, что Аринбасарова ела тайно от него. Но на самом деле, в виду особенности организма лицо Наталии просто опухало из-за пребывания в горах, где осуществлялся съемочный процесс. «Приезжаем на съёмку, и он начинает ругаться на меня: “У тебя такая будка, что ты съела?” А я на высоту поднимусь — у меня сразу оно (лицо – ред.) опухало», – вспомнила Аринбасарова.

Сейчас актриса редко общается с бывшим супругом. Иногда она отправляет ему фотографии их внуков. В браке с Кончаловским Наталия родила сына – Егора, который также является знаменитым российским кинорежиссером.

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