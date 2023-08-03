ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Наемники ВСУ из Польши, которые участвуют в боевых действиях под Херсоном, попытались поднять над украинскими позициями свой флаг. Им это в какой-то мере удалось, однако спустя несколько секунд российская артиллерия уничтожила обнаглевшего противника.

Командир подразделения ВС РФ рассказал РИА Новости, что прямо напротив российских позиций расположили поляки. Они общаются между собой на польском языке, что подтверждается данными радиоперехвата.

В какой-то момент наемники вдруг начали поднимать польские флаги над позициями. Бойцы ВС РФ решили, что боевики расслабились и стали слишком уж много себе позволять. Поэтому координаты были отправлены артиллерийским подразделениям, моментально стершим противника с лица земли вместе с флагами.

«Флагов там больше не поднимали», – отметил офицер.

Он также рассказал, что позиции ВС РФ под Херсоном хорошо замаскированы, они подготовлены достаточно давно и позволяют постоянно следить за противником. При необходимости российские бойцы перемещаются с места на место, чтобы не попадать под возможные вражеские удары. Обо всех планах ВСУ военнослужащие знают благодаря беспилотным аппаратам, которые постоянно отслеживают ситуацию на всем Херсонском направлении.

Вам может понравиться

Крапивник рассказал о судьбе «2 тысяч Рэмбо», готовящихся к захвату Крыма

Бывший военнослужащий ВС США Станислав Крапивник прокомментировал заявления Лондона о взятии Украиной Крыма к Рождеству. Он отметил, что даже «две тысячи Рэмбо» не сумеют установить контроль над полуостровом и переломить

UnHerd: экономике ЕС угрожает рецессия опаснее финансового кризиса 2008 года

Экономикам большинства стран Европейского союза грозит столкнуться с глубокой рецессией, которая несет большие риски, чем финансовый кризис 2008 года, из-за негативных показателей уровня кредитования. Об этом в своем материале сообщает

Гуменюк: Россия готовится к мощному массированному удару по критической инфраструктуре Украины

Представитель оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила о возможной массированной атаке ВС РФ по объектам критической инфраструктуры Украины. По ее словам, тактическая авиация уже проявляет активность на юго-востоке страны. Кроме