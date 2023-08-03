Наемники ВСУ из Польши, которые участвуют в боевых действиях под Херсоном, попытались поднять над украинскими позициями свой флаг. Им это в какой-то мере удалось, однако спустя несколько секунд российская артиллерия уничтожила обнаглевшего противника.

Командир подразделения ВС РФ рассказал РИА Новости, что прямо напротив российских позиций расположили поляки. Они общаются между собой на польском языке, что подтверждается данными радиоперехвата.

В какой-то момент наемники вдруг начали поднимать польские флаги над позициями. Бойцы ВС РФ решили, что боевики расслабились и стали слишком уж много себе позволять. Поэтому координаты были отправлены артиллерийским подразделениям, моментально стершим противника с лица земли вместе с флагами.

«Флагов там больше не поднимали», – отметил офицер.

Он также рассказал, что позиции ВС РФ под Херсоном хорошо замаскированы, они подготовлены достаточно давно и позволяют постоянно следить за противником. При необходимости российские бойцы перемещаются с места на место, чтобы не попадать под возможные вражеские удары. Обо всех планах ВСУ военнослужащие знают благодаря беспилотным аппаратам, которые постоянно отслеживают ситуацию на всем Херсонском направлении.