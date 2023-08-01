Желающих воевать украинцев, вероятно, становится всё меньше. Во всяком случае уклонистов от мобилизации появляется всё больше. Соответствующая проблема на Украине усугубилась. О об этой проблеме в эфире телеканала “Рада” рассказал первый замминистра обороны страны Александр Павлюк. Его слова приводят “Известия”.

Павлюк уточнил, что причину проблемы уклонения от мобилизации стоит искать не только в действиях территориальных центров комплектования (аналоги военкоматов в РФ), но и в самом украинском обществе.

На Украине указ о всеобщей мобилизация действует с февраля 2022 года, с момента введения в стране военного положения. “Известия” уточняют, что в указ президента Владимира Зеленского постоянно вносятся дополнения. В частности, недавно были приняты изменения, которые позволяют призывать людей, близкие родственники которых имеют первую группу инвалидности, если у тех есть другие родственники, способные их содержать.