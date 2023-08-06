Украинский журналист Константин Рыженко заявил о появлении на левом берегу Днепра у Херсона крупных сил РФ. По его словам, к реке каждый день приближаются огромные колонны бронетехники.

При этом российские военные сразу же рассредотачиваются по всей территории таким образом, чтобы исключить крупные скопления личного состава. Это осложняет ВСУ задачу, так как реактивные системы залпового огня HIMARS использовать для ударов по пяти бойцам никто не станет.

Националист также отметил, что в руки СБУ все чаще попадают корректировщики огня, которые ведут наблюдение за объектами энергетической инфраструктуры, за подстанциями, которые восстановлены после разрушений в прошлом году. Это, по мнению журналиста, признак подготовки ВС РФ к возвращению Херсона под свой контроль.