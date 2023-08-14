Группа астрономов из Калифорнийского и Мичиганского университетов сообщила, что на Сатурне периодически происходят штормы. Порой стихии достигают таких масштабов, что могут происходить на протяжении целого века. Соответствующая информация появилась в
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Группа астрономов из Калифорнийского и Мичиганского университетов сообщила, что на Сатурне периодически происходят штормы. Порой стихии достигают таких масштабов, что могут происходить на протяжении целого века. Соответствующая информация появилась в издании Science Advances.

Специалистам удалось сделать данное открытие во время изучения радиоизлучения планеты. Ученые определили на планете изменения в распределении аммиака в газообразной форме. Выяснилось, что до сих пор на атмосферу Сатурна производит воздействие шторм, который происходил на планете еще в 1876 году.

На другом участке планеты специалисты смогли обнаружить следы урагана, который произошел на несколько десятилетий ранее. Данный мегашторм оставил по всей планете свои следы. Ученые утверждают, что каждые 20-30 лет на Сатурне происходят сильные штормы. Они схожи с ураганами, которые бывают на Земле, однако значительно сильнее известных человечеству стихий.

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