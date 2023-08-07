В МХТ имени Чехова 7 августа прошла церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко. Напомним, она умерла в 81 год 3 августа. Артистку доставили в реанимацию, но в сознание она так
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В МХТ имени Чехова 7 августа прошла церемония прощания с актрисой Ириной Мирошниченко. Напомним, она умерла в 81 год 3 августа. Артистку доставили в реанимацию, но в сознание она так и не приходила.

На церемонии одним из первых выступал Константин Хабенский. Он рассказал, что Мирошниченко была энергичной и мощной, уверенной в себе. Она дарила подарки всем, к кому испытывала симпатию.

«Она пришла ко мне с подарочками, какими одаривала всех, кому симпатизировала. Предлагала сделать реставрацию спектакля Олега Ефремова “Три сестры”, обсуждали празднование юбилея», – рассказал актер.

На прощании с Ириной Мирошниченко Константин Хабенский рассказал о поселившейся в ней боли

По его словам, уже тогда он отметил, что в актрисе поселилась боль, которую она всеми силами стремилась преодолеть. После празднования юбилея она стала появляться в театре гораздо реже.

«Видимо, не могла позволить себе, пользуясь словами Экзюпери, показаться на публике “растрепанной”», – пояснил Хабенский.

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