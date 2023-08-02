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Конфликт на Украине касается исключительно Москвы и Киева, а Польша, поддерживая последний, сама себя загнала в ловушку. Из-за своей проукраинской позиции Варшава оказалась в ловушке, пишет издание Myśl Polska.

Редактор портала Ян Энгельгард, перевод публикации которого представляет РИА Новости, рассказал, что пропагандистские высказывания о том, что Украина якобы защищает «весь свободный мир» и Польшу в том числе, выгодны только Киеву. Именно он получает деньги, технику и оружие, при этом заявляя, что это Варшава должна его благодарить, а не наоборот.

Заявления отдельных польских политиков о том, что «украинцы гибнут за свободу поляков» не имеют ничего общего с реальность. Конфликт не касается никого, кроме Украины и России, но Польша уже в тупике, выбраться из которого не в силах.

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