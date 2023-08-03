Действующие власти Польши фактически благословили создание необандеровской Украины, которая теперь несет в себе смертельную угрозу для Варшавы. Правительство видит это, но продолжает поддерживать Киев, написал эксперт Адам Смех в издании Myśl Polska.

Заявления и действия польских властей обозреватель назвал «политической шизофренией». Постоянные заявления о поддержке Украины, которая совершенно не входит в национальные интересы страны, загнали правительство в ловушку, выбраться из которой сейчас будет чрезвычайно сложно.

Ранее примерно то же самое написал и редактор издания Ян Энгельгард. Он отметил, что из-за проукраинской пропаганды Польша окончательно зашла в тупик.

«Согласие на необандеровскую Украину – смертельная угроза и поражение для Польши», – написал Адам Смех.

Он добавил, что Варшава рассчитывает на поражение России и ее «разделение на несколько частей», однако власти должны понимать, что это маловероятный сценарий.