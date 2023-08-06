Иностранная военная операция может начаться против Нигера. Об этом заявили мятежники, которые недавно совершили военный переворот в этой стране – сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Заявление о готовящейся интервенции сделал правящий орган мятежников – Национальный совет спасения отечества – в соответствующем официальном заявлении. В нём утверждается, что военная операция готовится одним из государств. Но каким именно, не уточняется.

Переворот в Нигере произошёл в конце июля. В результате действующий президент был задержан и отстранён от власти. Государства, входящие в Экономическое сообщество Западной Африки (ЭКОВАС), осудили переворот, а позже заявили, что для восстановления порядка в Нигере может быть применена сила. Эксперты не исключают, что военную операцию могут начать США и Франция – западные страны, у которых есть свои интересы в регионе. Однако в Вашингтоне и Париже заявляли, что интервенция не планируется.