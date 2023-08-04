Сотрудничество Нигера с Францией в области безопасности и обороны будет отменено. Мятежники, захватившие власть в африканском государстве, заявили о денонсации военных соглашений с Парижем. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Национальный совет спасения отечества – так называется правящий орган мятежников – уже выпустил коммюнике, где говорится о прекращении соглашений. Они касаются дислокации французских войск и подразделений, которые размещались в Нигере для борьбы с террористическими формированиями.

Силовики отстранили президента Нигера Мохаммеда Базума от власти в конце июля. США и Франция пока наблюдают за тем, как развивается ситуация. Пока Париж и Вашингтон не заявляли о планах военной интервенции. В то же время силовой метод восстановления порядка не исключало Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Однако мятежники заявили, что на любую попытку агрессии последует незамедлительный ответ.