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Россия обеспечивает своё превосходство в воздухе в зоне СВО в том числе и благодаря самолётам Су-35. Эти боевые машины доказали свою эффективность в боях с украинскими истребителями. Об этом пишет издание Military Watch Magazine (MWM) – сообщает РИА “Новости”.

В публикации американского СМИ указывается, что Су-35 играют центральную роль в боевых действиях на Украине и сейчас являются одними из самых передовых самолётов по многим параметрам. В числе преимуществ этого истребителя над остальными, специалисты называют его большие возможности для ведения радиоэлектронной борьбы, а также способность техники за малую долю времени сканировать цели.

РИА “Новости” в этой связи напоминает, что на вооружении российской армии сейчас имеются самолёты Су-35С – истребители четвёртого поколения, в которых применяются отдельные технологии пятого. Самолёт может обнаруживать и поражать технику неприятеля на более дальнем расстоянии, а кроме того может следить и обстреливать сразу несколько целей.

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