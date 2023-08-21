Авиабилет из Москвы в Монголию всегда обходился в круглую сумму, поэтому наиболее оптимальным маршрутом будет полет на самолете до Улан-Удэ (примерно 11 тысяч рублей), после чего можно приобрести билет на автобус до границы за 3 тысячи рублей. При этом россиянам можно находиться в Монголии на протяжении 30 дней без необходимости оформлять визу.

На границе за 1 рубль дают 35 тугриков, поэтому обменять валюту выгоднее в Улан-Баторе, где на улице Найман Шарга находится огромное количество обменников. Найти гостиницу премиального класса в монгольской столице не составит труда, также как и недорогой хостел. Однако для поиска жилья среднего ценового сегмента потребуется время – предложений не так много.

Путешествуя по Монголии, можно смело останавливаться в юртах, так лучше получится почувствовать местный колорит. Чтобы не замерзнуть можно будет затопить дровяную печь, а автомобильный аккумулятор позволит зарядить смартфон. Одним словом – условия спартанские, однако впечатления приятные.

При этом местная кухня изобилует различными блюдами из мяса, в особенности из баранины. На местных лугах сельские жители выпасают тысячи овец. При этом порции в местных ресторанах просто огромные. Одной порции бараньих ребрышек хватит с избытком, чтобы наестся семье из трех человек. А вот чай здесь любят специфический – с жиром, маслом и солью.

Лучше всего в Монголии найти местного жителя с автомобилем, которого можно нанять в качестве гида и личного водителя. Если поискать, то можно найти предложения в диапазоне 150-300 долларов в сутки.