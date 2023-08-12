Россия отправила к спутнику Земли станцию «Луна-25» с целью обнаружения на ее поверхности воды. Для современной России данный шаг является настоящим прорывом, однако в сравнении с достижениями СССР – это
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Россия отправила к спутнику Земли станцию «Луна-25» с целью обнаружения на ее поверхности воды. Для современной России данный шаг является настоящим прорывом, однако в сравнении с достижениями СССР – это шаг назад. При этом Китай уже побывал на обратной стороне Луны. Об этом в своем интервью для «НСН» рассказал глава Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, станция «Луна-25», запущенная с космодрома «Восточный» на ракете «Союз 2.1б», должна прилуниться в районе Южного полюса нашего спутника 21 августа. При этом для современной России эта первая за последние 47 лет лунная миссия.

Еще в 2008 году индийский спутник обнаружил в районе Южного полюса Луны воду. Теперь российская лунная станция должна найти залежи воды, которые в перспективе могут быть использованы для создания космического топлива. Если разложить воду на составные части – водород и кислород, то их можно использовать в качестве топлива для космических кораблей, подытожил Моисеев.

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