Американская модель, Белла Хадид, поделилась в социальной сети фотографиями, сделанными в больнице во время лечения. Знаменитость, которой 26 лет, показала процесс лечения в клинике из-за обострения болезни Лайма. Этот недуг
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Американская модель, Белла Хадид, поделилась в социальной сети фотографиями, сделанными в больнице во время лечения.

Знаменитость, которой 26 лет, показала процесс лечения в клинике из-за обострения болезни Лайма. Этот недуг характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем, часто имеет хроническое, рецидивирующее течение. Источником заражения являются клещи, которые населяют Европу, Азию, Северную и Южную Америку.

На опубликованных фотографиях модель запечатлена в спортивной одежде в палате. Также ее сфотографировали с собакой во дворе госпиталя во время чтения книги. По словам Хадид, все снимки были сделаны в разные периоды ее лечения.

В описании к посту супермодель призналась, что жить с состоянием, которое ухудшается со временем, и в то же время постоянно работать стало для нее настоящим испытанием.

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