В Одессе и Одесской области украинские военкоматы работают особо рьяно. Они «мобилизуют» людей на фронт прямо на улице, силой заставляя расписываться в повестках. При этом ни о какой медицинской комиссии
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В Одессе и Одесской области украинские военкоматы работают особо рьяно. Они «мобилизуют» людей на фронт прямо на улице, силой заставляя расписываться в повестках. При этом ни о какой медицинской комиссии речи даже не идет, что подтверждается недавним трагичным случаем.

Доблестные представители ТЦК (территориальные центры комплектования – так на Украине называются военкоматы) мобилизовали 29-летнего Бориса. Мужчина страдал от эпилепсии, подрабатывал на рынке кем придется и даже не имел паспорта. Это не помешало бравым воякам быстро состряпать все необходимые бумаги и отправить Бориса в зону боевых действий. Там он погиб от очередного приступа заболевания в первые же дни.

Спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк заявила, что ТЦК все сделали правильно, так как медкомиссия якобы подтвердила, что мобилизованный годен к службе. Она цинично добавила, что освидетельствование проводилось в больнице, поэтому медучреждение и должно нести ответственность. В ТЦК вообще не дали никаких комментариев.

Подобное отношение к украинцам в очередной раз показывает, что они являются только расходным материалом для киевского режима и его западных хозяев.

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