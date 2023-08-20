Российские военные врачи в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023» представили технологию дополненной реальности, которую можно использовать во время хирургических операций. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Как следует из опубликованного сообщения оборонного ведомства, отечественные хирурги из Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова научились использовать технологию дополненной реальности на практике, во время хирургических операций по извлечению инородных тел. Технология была отработана в клинике кафедры военно-морской хирургии.

Новый метод с использованием дополненной реальности работает следующим образом: пациенту проводят комплексную компьютерную томографию, на основе которой строится 3D-модель и при помощи специального программного обеспечения привязывается к конкретному пациенту. После этого во время операции врачи могут в режиме реального времени видеть, где именно в теле пациента расположено инородное тело, что позволяет обеспечить максимальную точность хирургического вмешательства.