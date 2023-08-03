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В ночь на 2 августа российские дроны-камикадзе поразили ряд важных целей в Одесской области и в Киеве. Военный эксперт Юрий Кнутов оценил эффективность этих атак.

Он отметил, что ответом на террористические атаки беспилотников ВСУ на Москву стали удары по портовой инфраструктуре Измаила. 1 августа сразу три корабля прорвались туда, чтобы якобы загрузиться зерном. Однако более вероятно, что они доставили западное вооружение для ВСУ. Именно поэтому удары по портам на Дунае перекрыли и этот канал поставок.

В Киеве, рассказал Кнутов изданию «МК», удары наносились по одному из наиболее засекреченных ведомств на Украине – по Администрации госслужбы спецсвязи и защиты информации. Именно она обеспечивает максимальную секретность всех данных, осуществляет их шифрование. То есть, охраняет государственную тайну. Удар по зданию этого ведомства мог нанести Киеву серьезный ущерб.

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