Торгово-экономические отношения между Москвой и Тбилиси не нарушают санкционных режимов, однако страны Запада всё равно позволяют себе вмешиваться в дела Грузии и оказывать на неё давление из-за её диалога с Россией. Об этом ТАСС рассказал руководитель одного из департаментов стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.

Ранее российские власти дали добро на возобновление прямого авиасообщения между странами, а также на введение безвизового режима для граждан Грузии. По словам Гончара, это было сделано, чтобы облегчить связи между российским и грузинскими народами. Однако такая политика пришлась не по нраву западным странам. Они оказывают на Тбилиси неприкрытое давление, подчеркнул дипломат.

Гончар также добавил, что Россия, развивая свои отношения с Грузией, будет руководствоваться и дальше соображениями взаимной выгоды, даже несмотря на противодействие со стороны западных стран.