Конституционный порядок в Нигере после военного переворота может и должен восстановиться и без интервенции со стороны Франции. В Республике не намерены отправлять свои войска для подавления мятежа. Об этом заявила глава МИД страны Катрин Колонна. Её слова со ссылкой на телеканал BFMTV приводит ТАСС.

Министр напомнила, что президент Нигера Мохамед Базум был захвачен участниками переворота 26 июля, но его освобождение и восстановление в должности может произойти уже в скором времени – ещё до того, как на территорию Нигера войдут войска под эгидой Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС). Ранее оно предъявило ультиматум участникам военного переворота и заявило, что Базум до сих пор является главой Нигера.

ЭКОВАС дал нигерским мятежникам неделю на восстановление конституционного порядка в стране. Африканские государства заявляли, что впоследствии могут использовать силу для подавления мятежа.