ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Участник героического разгрома наступающей колонны бронетехники вооруженных сил Украины механик-водитель российского танка «Алеша» с позывным «Монолит» раскрыл подробности боя в беседе с военкором.

По словам российского танкиста, перед экипажем изначально стояла задача зачистить деревню, однако планы резко изменились поскольку на поле боя показалась колона украинской бронетехники. Боец с позывным «Монолит» отметил, что во время боя следил все его внимание было сосредоточено на управлении боевой машиной. Однако по переговорам наводчика-оператора и командира танка он узнал, что первым выстрелом они поразили танк противника.

Российский танкист поблагодарил артиллеристов за оказание своевременной поддержки, поскольку во многом благодаря их работе им удалось одержать верх над противником и сохранить танк целым. По его словам, противник также допустил тактическую ошибку, сгруппировав несколько бронемашин вместе, скорее всего для попытки высадить десант.

Вам может понравиться

Силовики задержали безработного жителя Томской области, вербовавшего в ряды ВС Украины

Представители правоохранительных органов задержали безработного жителя из Томской области за попытку завербовать одного из своих приятелей в ряды вооруженных сил Украины. Об этом пишут авторы Телеграм-канала SHOT. Сообщается, что безработный

Tik-Tok блогерша Покров назвала Бурунова очень тяжелым человеком: «вышла из студии и разрыдалась»

Популярная Tik-Tok блогерша Аня Покров поделилась своими впечатлениями после совместных съемок с российским актером Сергеем Буруновым, назвав его очень тяжелым человеком в реальной жизни. Об этом девушка рассказала во время

Пентагон поспособствовал тому, чтобы Маск не отключил ВСУ от Starlink

Министерство обороны США поспособствовало тому, чтобы спутниковая связь Илона Маска Starlink, предоставленная для ВСУ, не была отключена без разрешения ведомства. Отмечается, что американское правительство подписало контракт с SpaceX на закупку