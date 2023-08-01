Участник героического разгрома наступающей колонны бронетехники вооруженных сил Украины механик-водитель российского танка «Алеша» с позывным «Монолит» раскрыл подробности боя в беседе с военкором.

По словам российского танкиста, перед экипажем изначально стояла задача зачистить деревню, однако планы резко изменились поскольку на поле боя показалась колона украинской бронетехники. Боец с позывным «Монолит» отметил, что во время боя следил все его внимание было сосредоточено на управлении боевой машиной. Однако по переговорам наводчика-оператора и командира танка он узнал, что первым выстрелом они поразили танк противника.

Российский танкист поблагодарил артиллеристов за оказание своевременной поддержки, поскольку во многом благодаря их работе им удалось одержать верх над противником и сохранить танк целым. По его словам, противник также допустил тактическую ошибку, сгруппировав несколько бронемашин вместе, скорее всего для попытки высадить десант.