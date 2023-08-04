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Украинские войска готовят «бурю» на Запорожском направлении. Именно поэтому они проводят перегруппировку 10-го армейского корпуса, а также менее активно ведут боевые действия на этом участке фронта, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он отметил, что если активизации ВСУ в ближайшие дни заметно не будет, то ввод в бой резервов может означать только, что противник выдыхается и нуждается в новых силах.

«Есть данные, что ВСУ остановились на Запорожском направлении для перегруппировки. Возможно, что это затишье, ВСУ готовят бурю. Конечно, они готовятся продолжить попытки наступать. По моим оценкам, ВСУ тактику не изменят, попыток прорыва, атак будет все меньше и меньше в силу огромной убыли личного состава и выхода из строя техники», – цитирует аналитика портал News.ru.

Вперед командование ВСУ бросает сводные отряды, пояснил Матвийчук. Это не штатные подразделения, а просто собранные в одну группу все боеспособные военные, которых удается найти. Им ставят такие же задачи, как регулярным силам, но совершенно не жалеют, используя как расходный материал.

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