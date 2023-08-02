Челябинский маньяк Владимир Ческидов страдает бесплодием, поэтому пленница, которую он удерживал в неволе и насиловал 14 лет, не забеременела. Об этом следователям рассказала мать преступника.

Ческидов использовал специальную конструкцию, которая не давала жертве сбежать. Также на окнах дома были глухие решетки. На приусадебный участок девушка выходила всего три раза за полтора десятилетия.

В полиции сообщили, что когда маньяк уходил куда-то, он привязывал жертву к этой конструкции и заклеивал рот скотчем. Вырваться она не имела никакой возможности.

В доме у Ческидова обнаружили и изъяли множество порнографических журналов. Также там были фаллоимитаторы и намордники, которые также изъяты во время обыска. По словам следователей, преступник – человек далеко не глупый. Кроме того, он не алкоголик и практически не пьет спиртное.