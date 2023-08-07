Предприниматель и изобретатель Илон Маск намерен использовать в бою против Марка Цукерберга технику реслинга. Об этом он написал в социальных сетях.

Ранее стала известна дата предстоящего боя – 26 августа. Ее предложил Цукерберг, однако потом заявил, что вполне возможно, что бой будет перенесен на более поздний срок.

«В качестве боевого стиля я выбираю WWE», – написал Илон Маск, комментируя будущий поединок.

Ранее бизнесмен также сообщал, что в принадлежащей ему социальной сети Twitter будет проходить прямой эфир боя с Цукербергом. Все заработанные от просмотров деньги передадут на благотворительность.

Напомним, что владельцы крупнейших в мире социальных сетей решили устроить бой на ринге после нескольких скандальных заявлений в адрес друг друга.