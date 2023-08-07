Российские ВС принудительно посадили украинский беспилотник в Курской области. Они использовали комплекс радиоэлектронной борьбы. Под воздействием системы РЭБ вражеский дрон упал на землю неподалеку от населенного пункта Кондратовка. От удара
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Российские ВС принудительно посадили украинский беспилотник в Курской области. Они использовали комплекс радиоэлектронной борьбы.

Под воздействием системы РЭБ вражеский дрон упал на землю неподалеку от населенного пункта Кондратовка. От удара при падении он развалился на части, но по обломкам видно, что это беспилотный аппарат самолетного типа, сообщил тг-канал Mash.

Еще один дрон был сбит 6 августа в Рыльском районе Курской области, граничащей с Украиной.

Напомним, в ночь на воскресенье российские ВС нанесли массированные удары по аэродромам ВСУ в Ровенской и Хмельницкой областях. Предполагается, что помимо бомбардировщиков Су-24, там находились и беспилотники самолетного типа, которые Киев все чаще использует для ударов по территории России.

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