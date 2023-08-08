На церемонию прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова пришли очень многие знаменитые артисты. Присутствовала на ней и Марина Зудина, которая после смерти своего супруга Олега Табакова, 18 лет
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На церемонию прощания с Ириной Мирошниченко в МХТ им. Чехова пришли очень многие знаменитые артисты. Присутствовала на ней и Марина Зудина, которая после смерти своего супруга Олега Табакова, 18 лет руководившего театром, чувствует себя одинокой и потерянной.

Ирина Мирошниченко была одной из тех, кто после смерти Табакова поддерживал Зудину. Поэтому на церемонии прощания она назвала ушедшую из жизни артистку примером для многих коллег по цеху. И не только для них.

«Ирина Петровна, с каким чувством достоинства вы жили в театре! Как вы поддержали меня в трудную минуту. Как вы любили Олега Павловича (Табакова) и наших детей. Я знаю: вы с ним скоро встретитесь на небе. Передайте ему, пожалуйста, как я и дети любим его, как нам не хватает его. Теперь будет не хватать и вас. Я вас очень люблю», – дрожащим голосом произнесла Марина Зудина.

Отпевание Ирины Мирошниченко прошло Храме Софии Премудрости Божией. Затем она была похоронена на Троекуровском кладбище на аллее актеров.

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