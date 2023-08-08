Работу российских артиллеристов по позициям ВСУ называют эффективной даже сами солдаты украинской армии. Такие обстрелы для них несут серьёзные проблемы. Об этом пишет японская газета Mainichi Shimbun, которая пообщалась с одним из украинских военнослужащих, – сообщает РИА “Новости”.

По словам военнослужащего ВСУ, солдаты украинской армии, находясь под обстрелом российской артиллерии, не могут ничего сделать. Одним из важных преимуществ ВС РФ перед ВСУ является превосходство в числе артиллерийских орудий.

Помимо этого, военный украинской армии пожаловался газете на минные поля, которыми усеяны подступы к российским линиям обороны, на массовое дезертирство из рядов ВСУ, а также на суровые наказания, которые грозят тем украинским военным, кто решил самовольно покинуть линию боевого соприкосновения, – их приговаривают к тюремному заключению.