Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что его слова о подготовке ЧВК «Вагнер» ведут подготовку к атаке на польскую территорию, являлись шуткой. Об этом сообщило БелТА. По его словам, Минску совершенно не нужен «Сувалкский коридор».

Свою шутку он объяснил тем, что техника и вооружение из Жешева шли на фронт в зону спецоперации, где погибло множество сослуживцев «музыкантов», поэтому «они это им не простят».

Лукашенко подчеркнул, что польские власти должны быть благодарны Белоруссии за сдерживание «вагнеровцев». Он подчеркнул, что если бы члены ЧВК «Вагнер» не были приглашены в страну, то они бы проникли на территорию Польши. «Пусть молятся, что мы держим их… Они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве», — заявил белорусский лидер.

Ранее польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что ЧВК «Вагнер» направились в сторону Сувалкского перешейка в районе населенного пункта Гродно. На фоне этих новостей, польское военное командование приняло решение разместить снайперов на границе с Республикой Беларусь.